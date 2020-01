KirchMedia/ARTE Familie Tarzan schwingt sich von Baum zu Baum: »Tarzan und sein Sohn«

Billigtextilien vom Balkan

Was »Made in Europe« ist – wenigstens darauf können wir uns doch wohl noch verlassen, auf unsere Werte, unsere Werte! Das schreit doch geradezu nach fairen Löhnen, anständigen Arbeitsbedingungen. In Wahrheit schuften Näherinnen auf dem Balkan für Hungerlöhne. Gemessen an den Lebenshaltungskosten sind sie oft niedriger als die Löhne in Südostasien.

Arte, 19.40 Uhr

Tarzan und sein Sohn

Und nun zu anderen Sphären, nur wer oben ist, kann abstürzen. Als das Privatflugzeug des reichen Ehepaars Lancing über dem afrikanischen Dschungel crasht, überlebt einzig sein Baby. Von einer Schimpansin wird es zu Tarzan und Jane gebracht. Sie taufen den Kleinen Boy und ziehen ihn liebevoll auf. Dann tauchen Verwandte der Lancings im Dschungel auf, die es auf deren Erbe abgesehen haben. Das Original! USA 1939. Das Jodeln, das Hauptdarsteller Johnny Weissmuller aus dem alten Europa mitgebracht hatte, wurde übrigens zur Grundlage des von ihm kreierten Tarzanschreis.

Arte, 20.15 Uhr

Die Grünen und die Macht: Karriere einer Partei

Am 13. Januar 1980 verklumpte sich in der Stadthalle in Karlsruhe die Bundespartei der Grünen. Bürgerliche Menschen, ganz schön viele Anthroposophen und auch ein paar radikale Linke fanden sich dort zusammen mit dem Anspruch, eine bessere Gesellschaft zu schaffen und die Umweltzerstörung zu einem zentralen Thema zu machen. Von ihren politischen Gegnern wurden sie zunächst nicht ernstgenommen. Erzählt wird die spektakuläre, von Skandalen und menschlichen Tragödien überschattete Parteigeschichte. Nicht zu vergessen: Es waren die Grünen, die den ersten deutschen Angriffskrieg seit 1945, den Überfall auf Jugoslawien, ermöglichten. Auch das soll im Beitrag Thema sein. D 2019.

Das Erste, 22.45 Uhr

Korruption und Wohnungsbau: Das Ende der Neuen Heimat

Von 1950 bis 1982 baute die Hamburger Wohnungsbaugesellschaft Neue Heimat zahlreiche moderne Siedlungen in Großstädten, bis ein Korruptionsskandal dem ein Ende setzte. Die Gewerkschaften mussten das Unternehmen schließlich stückweise verkaufen und verloren infolge der Ereignisse nicht nur die Wohnungen, sondern auch ihre Bank, ihre Versicherung »Volksfürsorge« und die Einkaufsgenossenschaft Coop. Nicht alle Korrupten haben in diesem Land einen so hohen Preis bezahlt, o nein! D 2020.

Das Erste, 23.30 Uhr