Kölner CDU-Mann lässt Amt nach Schuss ruhen

Köln. Nach einem Schuss auf einen jungen Mann lässt ein Kölner Kommunalpolitiker sein Amt vorläufig ruhen. Der betroffene Bezirksvertreter habe »gegenüber seiner Partei erklärt, dass er sein Mandat bis zur vollständigen Klärung der Vorwürfe ruhen lässt«, teilte die Kölner CDU am Donnerstag mit, wie dpa am späten Nachmittag des Tages vermeldete. Den Ermittlungen zufolge hatte der 72jährige in der Nacht zum 30. Dezember nach einem Streit auf einen 20jährigen geschossen. Im Haus des Seniors seien anschließend fünf Schusswaffen sichergestellt worden. (dpa/jW)