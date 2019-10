Haftbefehl wegen Amokfahrt in Limburg

Limburg. Nachdem ein Lastwagen in Limburg am Monntag abend mehrere Autos gerammt hatte, ist Haftbefehl gegen den Verdächtigen erlassen worden. Das berichtete der Deutschlandfunk am Mittwoch. Der 32jährige Syrer war mit einem gestohlenen Lkw auf mehrere Autos aufgefahren. Dabei wurden er selbst und weitere Personen leicht verletzt. Ermittelt werde wegen versuchten Mordes, gefährlicher Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. (jW)