Deutsche »Thomas Cook« sagt alle Reisen 2019 ab

Oberursel. Der insolvente deutsche Reiseveranstalter »Thomas Cook« hat alle Reisen bis einschließlich 31. Dezember abgesagt. Das gilt auch, wenn sie bereits teilweise oder gänzlich bezahlt wurden, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Oberursel bei Frankfurt mit. Es werde mit Hochdruck daran gearbeitet, ab 1. Dezember 2019 wieder operativ tätig zu sein und Reisen ab dem Jahresbeginn 2020 anbieten zu können. Das Unternehmen, zu dem unter anderem Neckermann-Reisen, Öger Tours und Bucher-Reisen gehören, war in den Sog der Pleite des britischen Mutterkonzerns geraten. Drei deutsche »Thomas Cook«-Gesellschaften stellten Insolvenzantrag. (dpa/jW)