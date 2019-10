Erneut Mahnmal für NSU-Opfer beschädigt

Zwickau. In Zwickau ist erneut ein Mahnmal für die Opfer der extrem rechten Terrorzelle »Nationalsozialistischer Untergrund« (NSU) beschädigt worden. Unbekannte hatten in der Nacht zum Sonntag eine erst am Freitag aufgestellte Holzbank mit einer Inschrift zum Gedenken an die NSU-Opfer zerstört. Am Freitag war ein zum Gedenken an das erste Mordopfer Enver Simsek gepflanzter Baum von Unbekannten abgesägt worden. Nach Angaben der Polizeidirektion Zwickau vom Montag gibt es bislang keine neuen Erkenntnisse zu den Tätern. Die Bank sei zur Spurensuche sichergestellt worden. Der Staatsschutz ermittele. (dpa/jW)