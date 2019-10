Banken fallen durch Stresstest der EZB

Frankfurt am Main. Zahlreiche Kreditinstitute in der Euro-Zone sind laut EZB-Bankenaufsicht nicht ausreichend gerüstet, um auch bei plötzlich starken Geldabflüssen längere Zeit geschäftsfähig zu bleiben. Nur rund die Hälfte der 103 Institute, die an einem entsprechenden Stresstest teilnahmen, könnten unter solchen Liquiditätsschocks mehr als sechs Monate mit vorhandenen Finanzmitteln überleben, teilte die Europäische Zentralbank (EZB) am Montag in Frankfurt mit. Bei Annahme einer extremen Belastung seien es lediglich mehr als vier Monate. Elf Banken würden in einer solchen Situation sogar nur weniger als zwei Monate geschäftsfähig bleiben. (Reuters/jW)