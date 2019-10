Zehn Jahre Protest gegen »Stuttgart 21«

Stuttgart. Zehn Jahre nach der ersten Montagsdemonstration gegen das Milliardenprojekt der Deutschen Bahn, »Stuttgart 21«, haben dessen Gegner am Montag abend zur 484. Demonstration aufgerufen. Damit gehört die Bewegung zu der am längsten andauernden Protestreihe großen Umfangs in der BRD. Die Veranstalter rechneten mit mehreren tausend Teilnehmern. Am 26. Oktober 2009 hatten sich Projektgegner erstmals zu einer Montagsdemo versammelt. Damals kamen laut Veranstalter vier oder fünf Teilnehmer. Seitdem wird ein optimierter Kopfbahnhof gefordert, der sich trotz der inzwischen fortgeschrittenen Bauarbeiten noch umsetzen ließe. (dpa/jW)