US-Truppenverlegung über BRD für Großübung

Berlin. Die US-Streitkräfte wollen im kommenden Jahr 37.000 Soldaten über Deutschland nach Polen und ins Baltikum überführen. Mit der militärischen Großübung »Defender 2020« sei die umfangreichste Verlegung von Soldaten aus den USA nach Europa in den vergangenen 25 Jahren geplant, hieß es am Montag in einer Mitteilung der US-Streitkräfte in Europa. 20.000 Soldaten sollen dazu über den Atlantik geschickt werden. Die BRD wird »logistische Drehscheibe« bei der Übung sein, an der sich insgesamt 19 Staaten beteiligen. Zwischen April und Mai sollen die Truppen mit Unterstützung der Bundeswehr durch das Land geführt werden. Dazu sind drei sogenannte Convoy-Support-Zentren für die Marschkolonnen und der Aufbau einer Tankanlage auf dem Truppenübungsplatz Bergen in der Lüneburger Heide geplant. (dpa/jW)