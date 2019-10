Kurzflüge: Drei Euro für den Klimaschutz

Berlin. Für mehr Klimaschutz soll die Ticketsteuer für Flüge im Inland und in EU-Staaten um rund drei Euro steigen. Das geht aus einem Entwurf des Finanzministeriums zur Änderung der Luftverkehrssteuer hervor, berichtete dpa am Freitag. Ursprünglich waren deutlich höhere Aufschläge im Gespräch gewesen. Die Änderung ist zum 1. April 2020 geplant. Teurer wird es bei längeren Reisen: Bei Flügen mit Strecken bis zu 6.000 Kilometern soll die Ticketsteuer um neun Euro steigen, bei noch größeren Entfernungen um 16 Euro. Die Airlines schlagen die Luftverkehrssteuer normalerweise auf die die Preise auf – Flugtickets dürften also entsprechend teurer werden. (dpa/jW)