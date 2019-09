Pflegekräfte aus Mexiko eingetroffen

Nürnberg. Deutschland wirbt angesichts des Personalmangels im Pflegebereich um Fachkräfte aus Mexiko. 100 Pflegerinnen und Pfleger aus dem mittelamerikanischen Land seien bereits eingetroffen, teilte die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mit. Seit fünf Jahren versucht die Agentur auch Angehörige nichtakademischer Berufe aus dem Nicht-EU-Ausland in die BRD zu holen, um dem Fachkräftemangel abzuhelfen. In dieser Zeit sind 3.600 Verträge geschlossen worden – 2.100 Personen befinden sich bereits im Land. Die übrigen est bereiten sich noch vor, etwa mit Sprachkursen. (dpa/jW)