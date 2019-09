Unschuldsvermutung gilt

Mohssen Assanimoghaddam/dpa Ort des angeblichen Geschehens: Die Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in Bremen (26.8.2018)

Die Staatsanwaltschaft Bremen hat Anklage gegen die frühere Leiterin der Bremer Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF), Ulrike B., und zwei Rechtsanwälte erhoben. Die Vorwürfe lauten auf Verleitung zur missbräuchlichen Asylantragstellung sowie Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt. Die Beamtin wird zudem der Korruption beschuldigt. Sie soll auf Anwaltskosten in einem Hotel übernachtet haben. Die mitangeklagten Anwälte sollen bei der Verleitung zum Asylmissbrauch »gewerbsmäßig« gehandelt haben. Nach Ansicht ihrer Verteidiger ist dies absurd, da ihren Mandanten letztlich vorgeworfen würde, für ihre rechtsanwaltliche Tätigkeit Honorare in Rechnung gestellt zu haben.

Die Ermittlungen zum angeblichen »Bremer BAMF-Skandal« wurden mit einem unglaublichen Personal-, Zeit- und Arbeitsaufwand geführt. Dass es vor diesem Hintergrund zur Anklageerhebung kommen würde, war abzusehen – auch wenn von den ursprünglichen Vorwürfen und zum Teil hysterischen Anschuldigungen nur noch wenig übriggeblieben ist.

Erinnern wir uns: Im Sommer 2018 sprach Bundesinnenminister Horst Seehofer von einem »handfesten, schlimmen Skandal«, die damalige BAMF-Chefin Jutta Cord musste ihren Hut nehmen, die Bremer Außenstelle wurde zeitweilig geschlossen. B. wurde verdächtigt, tausendfach Asylsuchende ohne Rechtsgrundlage anerkannt zu haben. Innenstaatssekretär Stephan Mayer sah »hochkriminelles, bandenmäßiges« Wirken in der Bremer BAMF-Außenstelle – die Wiederholung dieser Vorverurteilung wurde dem CSU-Politiker später gerichtlich untersagt.

Die Rechtsprechung bestätigte in fast allen Fällen die Grundentscheidung von B., jesidische Flüchtlinge nicht nach Bulgarien zurückzuschicken, wo ihnen aufgrund eines unzureichenden Aufnahmesystems unmenschliche Behandlung drohte. Es war mithin rechtmäßig, anders lautende Entscheidungen anderer BAMF-Außenstellen zu korrigieren. Nach Überprüfung von rund 18.000 seit dem Jahr 2000 in Bremen ausgesprochenen Anerkennungen waren bis zum Frühjahr 2019 die meisten Vorwürfe gegen Ulrike B. in sich zusammengefallen.

Fakt ist: In allen BAMF-Außenstellen wurden in den Jahren 2015/2016 wegen der von Unions-Innenministern zu verantwortenden massiven Unterausstattung der Behörde Fehler gemacht, so auch in Bremen. Inwieweit dabei Vorsatz im Spiel war, muss nun das Gericht klären. Für Ulrike B. und ihre Mitangeklagten gilt dabei die Unschuldsvermutung. Sie können sich gegen die Anschuldigungen nun endlich konkret zur Wehr setzen.

Schon jetzt aber ist klar: Ulrike B. wurde für ihre humanitäre Grundhaltung kriminalisiert und diszipliniert. Schaden genommen hat dabei die deutsche Asylpolitik insgesamt. Denn vorhandene Vorurteile gegenüber Flüchtlingen wurden durch die Art und Weise der Skandalisierung massiv gefördert. Gestärkt wurden damit radikale rechte Parteien.