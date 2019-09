Ruanda: Aufnahme von Flüchtlingen aus Libyen

Genf. Ruanda nimmt vorübergehend Flüchtlinge und Asylsuchende aus Libyen auf. Darauf einigten sich die Regierung, die Afrikanische Union und das Flüchtlingshilfswerk UNHCR. Die ersten 500 Freiwilligen sollen in den kommenden Wochen aus Libyen nach Ruanda geflogen werden, berichtete das UNHCR am Dienstag in Genf. Die Regierung habe Platz für 30.000 Menschen angeboten, sagte UNHCR-Sprecher Babar Baloch. (dpa/jW)