Buschfeuer in Australien

Sydney. Aus Angst vor gewaltigen Buschfeuern sind in Australien mehrere Hundert Menschen aus ihren Häusern geflüchtet. An der Küste des Bundesstaats Queensland im Osten des Kontinents wüteten am Dienstag mindestens 68 Brände, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Buschfeuer dauern bereits seit Donnerstag vergangener Woche an. Die Brände sind ungewöhnlich früh zu dieser Jahreszeit. Wegen der Brände blieben etwa ein Dutzend Schulen geschlossen. (dpa/jW)