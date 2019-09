Witwe von IS-Mitglied in Untersuchungshaft

Karlsruhe. Die Witwe des Berliner Gangsta-Rappers und späteren IS-Terroristen Denis Cuspert alias Deso Dogg kommt in Untersuchungshaft. Dies ordnete ein Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs am Dienstag in Karlsruhe an, wie der Generalbundesanwalt mitteilte. Omaima A., die sowohl die deutsche als auch die tunesische Staatsbürgerschaft besitzt, wurde am Montag in Hamburg verhaftet. Sie wird dringend verdächtigt, in Syrien Mitglied der Terrormiliz »Islamischer Staat« (IS) gewesen zu sein. Cuspert war Medienberichten zufolge 2018 in Syrien bei einem Luftangriff getötet worden. (dpa/jW)