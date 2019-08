Fall um Südkoreas Expräsidentin aufgerollt

Seoul. Ein Jahr nach der Verurteilung der früheren südkoreanischen Präsidentin Park Geun Hye zu 25 Jahren Haft in einem Korruptionsskandal soll der Fall neu verhandelt werden. Das Oberste Gericht in Seoul hob am Donnerstag das Urteil der Berufungsinstanz in großen Teilen wegen Verfahrensfehlern auf und verwies den Fall zurück. Die 67jährige konservative Politikerin blieb in Haft.(dpa/jW)