Belarus will Beziehungen zur USA verbessern

Minsk. Belarus will seine Beziehungen zur USA wieder verbessern. Minsk sei an einem Neustart für die Zusammenarbeit interessiert, sagte Präsident Alexander Lukaschenko bei einem Treffen mit US-Sicherheitsberater John Bolton am Donnerstag in der früheren Sowjetrepublik. Er wolle mit seinem Gast »offen« und »freundschaftlich« über die angeschlagenen Beziehungen sprechen, sagte der Staatschef der belorussischen Nachrichtenagentur Belta zufolge. Der Besuch eines so ranghohen Mitglieds der US-Regierung sei von historischer Bedeutung, erklärte Lukaschenko. (dpa/jW)