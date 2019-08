London. In der Nacht zu Montag wurde eine Feinunze Gold (31,1 Gramm) zeitweise für 1.555,07 US-Dollar gehandelt. Damit war das Edelmetall so wertvoll wie seit April 2013 nicht mehr. In Euro umgerechnet erreichte der Goldpreis sogar ein neues Rekordhoch bei 1.393,68 Euro je Feinunze. (Reuters/jW)