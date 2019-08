Maschinen mit Gewissen

Matthew Stock/REUTERS Können bionische Augen lügen?

Kann eine sogenannte künstliche Intelligenz vom Menschen lernen, ohne dessen Fehler zu übernehmen? Mit dieser Frage beschäftigen sich Mareike Maage und Theresa Schubert in »A. I. R. – Artificial Intelligence Rebellion« (BR 2018; Di., 20.10 Uhr, DLF). Die Geschichte spielt in einer posthumanen Zukunft. Wegen aufkeimender menschlicher Verhaltensweisen gibt der leitende Algorithmus des Systems den Auftrag zum Einrichten einer Plattform zur Erforschung nichtmaschineller Verhaltensweisen. Am Ende stellt sich sogar die Gewissensfrage.

Mit der Konferenz von Évian im Jahr 1938, dem Nazi Werner Best und der Behandlung von Geflüchteten damals und heute setzt sich Uta Reitz in ihrem Hörspiel »Verschiebungen« (WDR 2019; Di./Mi./Do., jeweils 19 Uhr, WDR 3) auseinander. Um die Manson-Family kümmert sich dann nicht Tarantino, sondern Jörg Buttgereit: »Summer of Hate« (WDR 2018; Mi., 20 Uhr, Bayern 2)

Donald Trump ist zwar ein gefährlicher, unberechenbarer Politiker. Aber das viel größere Übel ist vielleicht, dass jeder Politiker, der sich halbwegs benimmt, sich seit Trump als besonnener Staatsmann inszenieren kann. Eine Analyse dieser Öffentlichkeitsarbeit nimmt Andrei S. Markovits in »Europäischer Antiamerikanismus in der Ära Trump« (Do., 9.20 Uhr, FSK) vor. Danach kommt die sporthistorische Sendung »Hier boxte Johann Rukeli Trollmann« (Do., 10 Uhr, FSK). Abends gibt es wieder die »Kurzstrecke« (Eigenproduktion/DLF Kultur 2019; Ursendung Do., 22 Uhr, DLF Kultur). In der anstehenden 89. Ausgabe kommen »Eine Kulturgeschichte sexueller Normen« von Lou Zucker, »Szenen einer Freundschaft« von Viola Schmidt und »Die Stunde, der Himmel, die Erde, der Wind« von Andreas Fervers. Außerdem geht der Frauenkampftag in eine neue Runde: »M 8 – Glimp­ses of Utopia« (Fr., 7 bis 24 Uhr, FSK).

Ein Literaturfeature über einen Autor aus Tirol, der nicht scharf darauf ist, mit seiner »Heimat« allzu eng in Verbindung gebracht zu werden, ist Thomas Davids »Die Welt, die ich mir als Kind versprochen habe – Begegnungen mit Norbert Gstrein« (WDR 2016; Sa., 12 Uhr und So., 15 Uhr, WDR 3). Der Schriftsteller Joseph Roth hatte dieses Jahr seinen 80. Todestag; am 2. September jährt sich sein Geburtstag zum 125. Mal. Aus letzterem Anlass sind bereits diese Woche Roths »Das Spinnennetz« (BR 2012; Sa., 15 Uhr, Bayern 2) und Helmut Peschinas Hörspiel »Drinnen, bei mir, bin ich sehr traurig – Joseph Roth« (ORF 2019; So., 17 Uhr, SRF 2 Kultur) zu hören.

Frank Schulz ist nicht nur Urheber der Krimis um Protagonist Onno Viets, er hat auch »Die Hexenbraut« (NDR 2017; Sa., 21 Uhr, NDR Info) geschrieben, einen Rachethriller aus Norddeutschland. In einem Dorf in der Nähe von Hamburg wird eine junge Frau für den Mord an ihrem Verlobten verurteilt. Als sie wieder freikommt, will sie den wahren Schuldigen zur Rechenschaft ziehen. Auch Schulz’ Kollege Georges Simenon ist am Start, mit seinem Klassiker »Die Komplizen« (SWF/HR/SR 1966; So., 14 Uhr, HR 2 Kultur).

Die Grünen gelten zwar gemeinhin als links, haben aber nicht ohne Grund auch eindeutig rechtsdrehende Leute wie Boris Palmer in ihrem Portfolio. Ob die Grünen die von ihnen angestrebten Ergebnisse bei den anstehenden Landtagswahlen einfahren werden, bleibt abzuwarten. Ihren Vorsitzenden hat ein Jahr lang Stefan Berkholz begleitet: »Es geht nicht darum, sich abzuhärten – Robert Habeck: Vom Schriftsteller zum Politiker« (SWR 2019; So., 14 Uhr, SWR 2). Die »NSU«-Morde beschäftigen Esther Dischereit in »Blumen für Otello – Über die Verbrechen von Jena« (DKultur 2014; So., 19 Uhr, DLF Kultur) und Ralf Haarmann lässt in »Bitmemis – Not finished yet« (WDR 2019; Ursendung So., 19 Uhr, WDR 3 und Wdh. Mo., 23 Uhr, WDR 1 Live) die dritte Einwanderergeneration zu Wort kommen.