Ein Mangel an Begriff

2019 PROKINO Filmverleih GmbH / Angelo Turetta Wenn Kinder das Geschäft übernehmen: zum Beispiel Nicola (Francesco Di Napoli, l.)

Dieser Film hat ein gleich mehrfach schweres Erbe zu tragen. Roberto Saviano, Autor der Vorlage »La paranza dei bambini« (2016) und Mitverfasser des Drehbuchs, hatte 2006 mit »Gomorrha« eine Publikation hingelegt, die ins Herz Süditaliens traf und ihm Morddrohungen diverser Mafiaclans eintrug. Seither muss er unter Polizeischutz leben. 2008 wurde »Gomorrha« vom großen Matteo Garrone zum Spielfilm verarbeitet. Mit dessen politischem Gehalt, erzählerischer Wucht und Breite wie auch inszenatorischer Meisterschaft kann »Paranza« nicht Schritt halten. Der Film bleibt in vieler Hinsicht bescheiden, vermag aber genau darin seine Momente zu stiften.

Der 15jährige Nicola (Francesco Di Napoli) lebt in Neapel ohne Aussicht auf Wohlstand. Ein Weg nach oben scheint für ihn einzig übers Verbrechen zu führen. Nach ungeschickten Versuchen, Geld zu machen, gerät Nicola in Mafiakreise. Als in Folge von Konkurrenzkämpfen und polizeilichen Zugriffen die ansässigen Kader dezimiert werden, übernimmt er mit Freunden die Kontrolle über Drogenhandel und Schutzgeld. Sein Vorsatz, die dreckigen Geschäfte auf ehrbare Weise zu führen, erweist sich als realitätsfremd. Während er tiefer in den Sumpf gerät, scheint seine Liebe zu Letizia (Viviana Aprea) einen Ausweg zu zeigen.

Eine klassische Aufstieg-und-Fall-Story wird daraus nicht, da der Film keinen richtigen Anfang und kein Ende hat. Er beginnt sehr langsam und sensibel, nimmt sich viel Zeit, bis Nicola endlich zur Macht kommt, zum Ende hin ist er eher unterwältigend, Erwartungen werden ersatzlos enttäuscht. Die streng personale Erzählweise findet ihr visuelles Gegenstück in der beweglichen Kamera, die nah an der Hauptfigur bleibt, manchmal direkt über deren Schulter blickend. Auch die Dreharbeiten lagen auf dieser Linie. Die Szenen wurde in der Chronologie des Geschehens abgedreht – ein Mittel, das schon Spielberg für »E. T.« nutzte und das sich bei der Arbeit mit Laien oder Kindern oft als hilfreich erweist.

Der Unwille zur Distanz auf diesen drei Ebenen (Erzählung, Visualität, Dreharbeiten) entspricht dem Charakter des Films insgesamt. Es verschränken sich ja zwei Themen: die Mafiageschichte und die einer infantilen Ermächtigung. Wenn Kinder das Geschäft von Erwachsenen übernehmen, führt das – alle außer Herbert Grönemeyer sind sich dessen bewusst – nicht zu mehr Menschlichkeit. Gerade seine Unschuld besorgt, dass das Kind im Sittlichen überfordert ist. Handeln braucht nicht Reinheit, sondern Entscheidung, und die kann bewusst nur treffen, wer in den Abgrund bereits geblickt hat. Die erzählende Kunst hat darauf verschieden reagiert. Ungezählte Werke idealisieren das Kindliche, andere (»Herr der Fliegen«) dekons­truieren es. Wieder andere, so »Paranza«, naturalisieren. In der Tat gibt der Film sich damit zufrieden, das Elend zu zeigen. Er bietet keine Perspektive an, die über die Subjektivität der handelnden Figuren hinausgeht, weder durch Sprachrohr- oder Schlüsselfiguren (wie etwa in »In den Straßen der Bronx«) noch vermittels der dramatischen Struktur.

Die gestalterischen Vorteile sind offensichtlich, zugleich aber entsteht ein Mangel an Begriff, der einem orientierten Autor wie Saviano kaum recht sein kann. »Es gibt keinen Staat mehr in irgendeiner Form, wie wir ihn kennen – denn Verhaftungen und Repressalien allein sind keine Lösungen, keine Prävention.« Das schreibt er, aber wir sehen es nicht.

Vielmehr konzentriert sich der Film, der für eine Milieustudie nicht breit und für eine Analyse nicht tief genug ist, auf seine Hauptfigur. Hier liegt sein Vorzug. Wenn man sich fragt, was elementar wirkt beim Herausbilden einer gesunden Persönlichkeit, die nicht sehr leidet unter anderen und unter der andere nicht sehr zu leiden haben, dann wären das wohl drei Erfahrungen: das Entdecken und Entwickeln eigener Fähigkeiten, durch die der junge Mensch über sich hinauswachsen kann; das Erleben von Freundschaft, wodurch soziales Verhalten außerhalb der festgezogenen Familienbeziehung sich ausbildet; und das Erleben von Liebe, die dem Individuum zeitweilig gestattet, von der fordernden Welt in jene organische Einheit zurückzukehren, die es beim Heranwachsen verlieren musste. Eine von der Mafia dominierte Umwelt deformiert diese elementaren Erfahrungen. Die Fähigkeiten, auf die allein es dort ankommt, sind die zu Mitleidlosigkeit und Unterdrückung, produktive Arbeit verkommt zur bloßen Geldbeschaffung; Freundschaft erscheint in soldatischer Form, als Loyalität der Bande; Liebe trägt in diesem vom maskulinen Schema geprägten Milieu stets sadistische, sexistische Züge und wird wie selbstverständlich der Fraternität nachgeordnet. Nicola glaubt, sich in dieser Welt bewegen zu können, ohne dass sie ihn deformiert, doch dieser Glaube macht ihn nicht weniger anfällig als diejenigen, die sich ihr gleich hingeben.