Mani und Pedi

»Schaffe ich es jetzt noch zur Mani …«, steht auf großen Plakaten in den U-Bahnhöfen Berlins. Das Startup Treatwell wirbt so für eine Beauty-App, mit der man Termine in einem Maniküresalon machen kann. Die Berliner Firma in der Greifswalder Straße ist eine Plattform für Nagel-, Fußpflege- und Waxing-Studios in mehreren Städten.

Das musste ja kommen, dass bei dem Überangebot an Nagelstudios, die sich in der Stadt fast so schnell ausgebreitet haben wie die Touristen, irgendwann jemand damit ins Virtuelle streben würde. Ich hatte mich schon länger gefragt, was es mit diesen ganzen Nagelstudios auf sich hat. 60.000 von ihnen soll es inzwischen in Deutschland geben, in Berlin finden sie sich an bald jeder postproletarischen Ecke. Meistens sieht man junge Asiatinnen in diesen Läden, die hinter weißen Behandlungstischen sitzen, mit Mundschutz und Gummihandschuhen. Die Zeit (2. Juli 2015) schrieb dazu: »Asiatische Ketten bieten Billigpreise.« Und die Taz interviewte bereits vor gut zehn Jahren die Betreiberin des Nagelstudios im Internationalen Handelszentrum in Berlin-Mitte, sie nennt ihr Geschäft »Nails and more« und heißt Jacqueline Müller-Trunschke.

Neben solchen legalen deutschen Läden und asiatischen Ketten gibt es auch noch eine riesige Menge quasi illegaler Maniküren – durchgeführt in »mobilen Studios« von Frauen, die zu Hause arbeiten und Hausbesuche machen oder Untermieter in Bräunungsstudios und Friseursalons sind. »Die Nagelverschönerung ist ein Markt für Kleinstexistenzgründerinnen«, schrieb die Taz. »Es gibt zu viele schwarze Schafe in der Branche«, findet Müller-Trunschke, die deswegen niemandem empfehlen würde, »sich in Berlin selbständig zu machen«.

Das hängt aber doch vielleicht zusammen: Die Arbeitslosigkeit, das Aussterben der Handarbeit und der boomende Handpflegerinnenberuf. Man sieht auf der Straße jedenfalls immer mehr Frauen mit phantasievoll gestalteten Fingernägeln, nicht selten mehrfarbig. Selbst die vor der »Wende« meist nur von Prostituierten getragenen künstlich verlängerten und geweißten Fingernägel erfreuen sich mittlerweile auch bei weiblichen Jugendlichenlichen großer Beliebtheit.

Der Pediküre haftet dagegen der Geruch stinkender Füße an, zumal alte Leute oft nicht mehr selbst ihre zerbeulten Füße pflegen können, ihre Pediküre wird deswegen von den Krankenkassen bezahlt. Für nicht zerbeulte Füße gibt es Wellnessstudios, wo die Pediküre oft verbunden ist mit Massagen und anderen Schönheitspflegeofferten.

Aus aktuellem Anlass will ich jetzt auf ein Pedikürestudio in Marzahn zu sprechen kommen bzw. auf die »Geschichten einer Fußpflegerin. Marzahn mon amour« der Schriftstellerin Katja Oskamp, die soeben im Hanser-Berlin-Verlag erschienen sind. Ein paar frühere Manuskripte der Autorin waren abgelehnt worden, deshalb hatte sie beschlossen, ihr Geld als Fußpflegerin zu verdienen. Dazu musste sie erst einmal einen Kursus »Fußpflege A« in einer Schule für Heilberufe und Kosmetik absolvieren. Mit dieser Schulung und den Kursteilnehmerinnen, wie sie Frauen mittleren Alters, beginnt auch das Buch.

Oskamp erzählt von ihren Kunden und deren Füßen – nicht mehr, nicht weniger, das ist ja das Schöne daran. Bov Bjerg schreibt auf der Verlagsseite, nun ja: »Die Geschichten, die hier entstehen, sind spektakulär.« Auf jeden Fall sind sie sehr liebevoll erzählt. Und wie es scheint, haben Ostkamps Marzahner Kunden, die jahrzehntelang in einem Geh- und Stehberuf ihre Füße überanstrengt haben, das auch verdient.