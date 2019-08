rbb/MDR/Bernhard Bräuner Bernhard Bräuner aus Thüringen baute sich in den 80er Jahren selbst einen Wohnwagen, den er bis heute fährt: »Campen in der DDR«

Das Gift der Mafia. Und das europäische Gesetz des Schweigens

’Ndrangheta lautet der Name der im süditalienischen Kalabrien agierenden Mafia. Ihre Haupteinnahmequelle ist neben dem Handel mit Drogen die illegale Entsorgung von Giftmüll. Mit der Entdeckung von 60 Tonnen Krankenhausmüll in der Provinz Cosenza beginnt im Jahr 1989 eine Reihe kalabrischer Giftmüllskandale: Über 100 Schiffe mit toxischem Material an Bord sollen vor der Küste versenkt worden sein. Sollen. Und wenn mal verurteilt wird, ändert das nichts. Die Antimafiabewegung ist in der Krise, das zeigt dieser an sich gute Film aus dem Jahr 2017 noch nicht.

Arte, 20.15

Klappfix, Hering, Luftmatratze: Campen in der DDR

Wer keinen der sehr gefragten FDGB-Ferienplätze bekommen konnte, für den gab es nur eine Alternative: das Campen. Nach der offiziellen Statistik machte etwa ein Drittel der DDR-Bürger Urlaub auf den staatlichen Campingplätzen. Anfangs gab es Zweifel, ob das auch »sozialistisch« genug war. Zeitzeugen erinnern sich an die schönen, einzigartigen und schwierigen Momente auf den Campingplätzen in der DDR. Ach ja. Und jetzt mit dem Klimwandel ist Campen noch besser. D 2017

RBB, 20.15

Großputz im Stadion

Bisschen Arbeitswelt, wenn auch selbstverständlich in verkitschter Form. Marlene Müller ist die gute Seele der Frankfurter Commerzbank-Arena, seit 14 Jahren verantwortlich für Reinigungsarbeiten im gesamten Stadionbereich. Neben den Reinigungskräften sind die Techniker unterwegs und fahnden nach Defekten. Es geht immer etwas kaputt, sie müssen schnell Fehler finden und reparieren. Ganz wichtig auch Greenkeeper Sebastian Madl, der den Spielfeldrasen in Topzustand hält. Eintracht!

HR, 21.45

Focus-TV – Reportage: Brennpunkt Leipzig!

Zwischen Sozialarbeitern und Wutbürgern

Leipzig, mit fast 600.000 Einwohnern Sachsens größte Stadt. Im aktuellen Zukunftsatlas deutschlandweit als Aufsteigerregion Nummer eins geführt, hat die Messestadt aber auch soziale Gegensätze, die aufeinander prallen. Focus-TV hat am Hauptbahnhof die Bundespolizei bei ihren Einsätzen begleitet und die Ängste der Anwohner dokumentiert. Ängste? Vor dem Kapital, den Mieterhöhungen, dem Klimawandel? Welche Ängste stehen da im Focus?

Sat.1, 23.10