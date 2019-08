Krause-Saga

Die TV-Filmreihe »Horst Krause« über einen pensionierten Polizeihauptmeister wird fortgesetzt, wie der RBB mitteilt. In Teil sieben, »Krauses Umzug«, leidet die Schwester der Titelfigur, gespielt von Carmen-Maja Antoni, an einem Demenzschub. Gedreht wird bis Mitte September unter anderem in der Nähe von Potsdam und in Budapest, ausgestrahlt wird der Film wohl im Frühjahr in der ARD. (dpa/jW)