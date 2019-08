MP »verloren«: Acht Disziplinarverfahren

Osnabrück. Nach dem Verlust einer Maschinenpistole aus Beständen der niedersächsischen Polizei sind nach einem Medienbericht Disziplinarverfahren gegen acht Beamte eingeleitet worden. Das berichtete die Neue Osnabrücker Zeitung am Mittwoch unter Berufung auf das Innenministerium in Hannover. Die Beamten gehören dem Bericht zufolge zur Polizeiinspektion in Celle. Aus dem dortigen Waffenbestand werden seit dem Frühjahr eine Maschinenpistole und zwei zugehörige Magazine vermisst. Öffentlich wurde der Vorgang aber erst vor wenigen Tagen. Auch intern war der Verlust offenbar erst mit Verzögerung an höhere Dienststellen gemeldet worden. (AFP/jW)