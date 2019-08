SPD-Vorsitz: Schwan und Stegner kandidieren

Berlin. Die Vorsitzende der SPD-Grundwertekommission, Gesine Schwan, und Parteivize Ralf Stegner planen, sich als Duo für den Parteivorsitz zu bewerben. Das verlautete am Mittwoch aus Parteikreisen in Berlin. Am Freitag wollen sie sich demnach in Berlin öffentlich erklären. Um die Nachfolge der zurückgetretenen Parteichefin Andrea Nahles beworben haben sich bisher die nordrhein-westfälische Landtagsabgeordnete Christina Kampmann und Europa-Staatsminister Michael Roth, die Bundestagsabgeordneten Nina Scheer und Karl Lauterbach sowie die Oberbürgermeister von Flensburg und Bautzen, Simone Lange und Alexander Ahrens. Zudem kündigte der Vizepräsident des SPD-Wirtschaftsforums, Robert Maier, seine Kandidatur an. Auch der frühere Bundestagsabgeordnete Hans Wallow hatte mitgeteilt, dass er sich bewerben wolle. (dpa/jW)