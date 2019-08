Erste Kandidatur für SPD-Fraktionsspitze

Berlin. Der kommissarische Fraktionsvorsitzende der SPD im Bundestag, Rolf Mützenich, hat Gefallen an seinem Spitzenamt gefunden. Er werde bei der Wahl zum Fraktionsvorsitz am 24. September kandidieren, schrieb Mützenich am Freitag in einem Brief an seine Fraktion, der AFP vorliegt. Er ist damit der bislang einzige Kandidat. Seine Ankündigung stieß auf breite Zustimmung in den eigenen Reihen. (AFP/jW)