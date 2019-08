Porsche streicht Nachtschicht in Leipzig

Leipzig. Der Autobauer Porsche hat seine Produktion in Leipzig heruntergefahren. Seit Anfang der Woche sei die Nachtschicht in der Montageabteilung gestrichen, sagte eine Sprecherin am Donnerstag auf Nachfrage. Dort werde bis auf weiteres nur noch im Zweischichtsystem gearbeitet. Hintergrund für den Produktionsrückgang seien derzeitige Marktschwankungen. Etwa 500 Leiharbeiter seien von der Umstellung betroffen – sie hätten von ihrem Arbeitgeber Ersatzarbeitsplätze angeboten bekommen, so die Sprecherin. (dpa/jW)