Huawei hat Ersatzsoftware für Android

Beijing. Huawei ist nach eigenen Angaben schon jetzt in der Lage, in seinen Smartphones das Google-System Android durch eigene Software zu ersetzen. Der chinesische Smartphoneanbieter und Netzwerkausrüster stellte am Freitag sein Betriebssystem mit dem Namen Harmony OS vor. Für Huawei könnte das eigene System zum Lebensretter werden: Dem Konzern droht der Verlust des Zugangs zu Android, weil er von US-Präsident Donald Trump wegen angeblicher Sicherheitsbedenken auf eine schwarze Liste gesetzt wurde. Die Android-Sperre ist zwar zunächst bis Ende August ausgesetzt – wie es danach weitergeht, war jedoch offen. (dpa/jW)