Wachleute attackieren Geflüchtete

Halberstadt. In Sachsen-Anhalt hat es in der zentralen Anlaufstelle für Asylsuchende in Halberstadt Übergriffe des Wachpersonals auf Geflüchtete gegeben. Es werde wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt, sagte ein Sprecher des Landesinnenministeriums am Freitag in Magdeburg. Dort sei bei der Polizei eine Ermittlungsgruppe gebildet worden. Zudem wurde die Staatsanwaltschaft informiert.

Auf mehreren auf April datierten Videos sei zu sehen, wie zwei junge Männer von Wachschutzleuten zu Fall gebracht, getreten und geschlagen werden. Weitere Sicherheitskräfte beobachten die Übergriffe, weshalb dem Sprecher zufolge womöglich auch wegen Beihilfe durch Unterlassen ermittelt wird. Vier Mitarbeiter des Sicherheitsdiensts wurden nach Ministeriumsangaben suspendiert. Das Innenministerium erhielt nach eigenen Angaben erst am Freitag Kenntnis von den Videos. Auslöser der Ermittlungen war demnach ein Hinweisgeber, der sich über eine mögliche Körperverletzung geäußert und einen Videolink geschickt habe. (AFP/jW)