Boeing belastet US-Konjunktur

New York. Die Krise des Flugzeugbauers Boeing hat laut einer Studie des Ökonomen Michael Pearce vom Thinktank »Capital Economics« Auswirkungen auf die US-Konjunktur: »Die Startverbote für Boeings 737 Max haben im zweiten Quartal auf die Investitionen der Unternehmen in Ausrüstungen sowie auf die Exporte durchgeschlagen – und das aufs Jahr hochgerechnete Wirtschaftswachstum um 0,25 Prozentpunkte gedrückt«, heißt es in der Studie. (dpa/jW)