Abkommen zwischen NATO und Australien

Sydney. Die NATO und Australien haben ein neues Partnerschaftsabkommen geschlossen. Die Vereinbarung wurde am Mittwoch bei einem Besuch von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Sydney unterzeichnet. Zu den neuen Gebieten der Zusammenarbeit gehört auch das Südchinesische Meer, eine bedeutende Wasserstraße, auf die China Anspruch erhebt. Zudem soll die Zusammenarbeit bei der Sicherung von seltenen Erden ausgeweitet werden, die auch in der Militärtechnologie Verwendung finden. (dpa/jW)