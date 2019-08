Israel beteiligt sich an US-Mission »Sentinel«

Tel Aviv. Israel ist nach Medienberichten an der von den USA angeführten »Schutzmission« für Handelsschiffe im Persischen Golf beteiligt. Dies habe Außenminister Israel Katz bei einem Treffen eines Parlamentsausschusses für Außen- und Sicherheitspolitik hinter verschlossenen Türen gesagt. Das Außenministerium in Jerusalem wollte sich dazu am Mittwoch nicht äußern. Die Nachrichtenseite Ynet berichtete, Israel unterstütze die Mission »Sentinel« (Wache) im Geheimdienstbereich und »anderen Bereichen, in denen Israel besondere Fähigkeiten und einen relativen Vorsprung« habe. (dpa/jW)