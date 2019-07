Teheran kritisiert Pläne für »Schutzeinsatz«

Genf. Die britischen Pläne für einen europäischen Einsatz zum »Schutz der Schiffahrt« im Persischen Golf stoßen im Iran auf Kritik. Dies würde nur für Unsicherheit sorgen, sagte Vizepräsident Eschak Dschahangiri am Dienstag der iranischen Nachrichtenagentur Irib zufolge. Die USA wollen nach eigenen Angaben ein internationales Bündnis schmieden, um den Seeweg zu sichern. Dagegen schlug der britische Außenminister Jeremy Hunt am Montag einen europäischen »Schutzeinsatz« vor, nachdem der Iran einen britischen Öltanker in der Straße von Hormus festgesetzt hatte. Zuvor hatte die britische Marine Anfang Juli vor Gibraltar einen iranischen Öltanker aufgebracht. Er ist seither festgesetzt. (Reuters/jW)