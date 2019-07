Von der Leyen dankt Macron für Unterstützung

Paris. Die gewählte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron für dessen Unterstützung gedankt. »Ich möchte Ihnen gerne danken für die Unterstützung, die Sie mir in den vergangenen Tagen und Wochen gegeben haben«, sagte von der Leyen am Dienstag zum Auftakt eines Treffens mit dem Staatschef im Pariser Élyséepalast. Sie sei zwar nach ihrer Wahl im EU-Parlament in Strasbourg zunächst in Berlin gewesen, ihre erste Reise gehe jedoch nach Paris. (dpa/jW)