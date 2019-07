Uber geht in Hamburg an den Start

Hamburg. Der umstrittene Fahrdienstvermittler Uber ist nun auch in Hamburg gestartet. Seit Mittwoch könnten über eine App Fahrten gebucht werden, teilte das Unternehmen mit. Die Hansestadt sei nach Berlin, München, Düsseldorf, Frankfurt am Main und Köln die sechste Kommune in Deutschland, in der die Dienstleistungen angeboten würden. Vor Jahren war Uber mit seinem Ursprungsmodell in Hamburg gescheitert, weil Privatfahrer zum Einsatz kommen sollten. Das wurde gerichtlich untersagt. (dpa/jW)