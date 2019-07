Eine Woche lang »Fridays for Future«

Köln. Die »Fridays for Future«-Bewegung hat am Montag in Köln die erste mehrtägige Schülerdemo begonnen. Sie soll bis Freitag dauern und mit einem großen Protestzug durch die Innenstadt schließen. Auch nachts soll quasi im Schichtbetrieb weiter protestiert werden – entgegen ursprünglicher Planung allerdings erst ab Dienstag abend. Seit Monaten demonstrieren weltweit vor allem Schüler und Studenten freitags für effektiven Klimaschutz. Die Bewegung geht auf eine Protestaktion der 16jährigen schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg zurück. (dpa/jW)