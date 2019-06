Neue Leitung

Die Mainzer Verlegerin Karin Schmidt-Friderichs führt künftig den Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Die 58jährige Leiterin des Hermann-Schmidt-Verlags wurde am Mittwoch auf der Hauptversammlung in Berlin mit 500 von 943 abgegebenen Stimmen zur neuen Vorsteherin gewählt, wie der Börsenverein mitteilte. Ihre Amtszeit beginnt nach der Frankfurter Buchmesse im Oktober. Schmidt-Friderichs folgt auf den Buchhändler Heinrich Riethmüller, der seit 2013 den Posten innehat. Der in Frankfurt ansässige Börsenverein ist der Dachverband der deutschen Buchbranche. Darin arbeiten Händler, Zwischenhändler und Verleger zusammen. Der Verband ist für die Frankfurter Buchmesse zuständig, den weltweit bedeutendsten Branchentreff. Außerdem vergibt er den renommierten Friedenspreis des Buchhandels und den Deutschen Buchpreis. (dpa/jW)