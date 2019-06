Shinzo Abe in Teheran eingetroffen

Teheran. Der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe ist am Mittwoch zu einer Vermittlungsmission in der iranischen Hauptstadt Teheran eingetroffen. Auf der Agenda seines zweitägigen Besuchs stehen Gespräche mit Präsident Hassan Rohani und dem obersten Führer des Landes, Ajatollah Ali Khamenei. Als Vermittler will Abe in Teheran versuchen, die auch militärisch wachsenden Spannungen zwischen Teheran und Washington zu entschärfen. Abe hat seinen Besuch mit US-Präsident Donald Trump abgestimmt. (dpa/jW)