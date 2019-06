Klage in USA wegen Brand im Grenfell Tower

Washington. Fast zwei Jahre nach dem verheerenden Hochhausbrand im Londoner Grenfell Tower strengen mehr als 200 Überlebende und Hinterbliebene aus Großbritannien einen Zivilprozess in den USA an. Der Anwalt Robert Mongeluzzi erklärte am Dienstag (Ortszeit) über den Kurznachrichtendienst Twitter, seine Kanzlei habe eine entsprechende Klage bei einem Gericht in Philadelphia eingereicht. Es gehe darum, drei US-Unternehmen zur Rechenschaft zu ziehen. Bei dem Feuer am 14. Juni 2017 waren 71 Menschen ums Leben gekommen. Die Mandanten forderten nun Schadenersatz von den Firmen, »deren fehlerhafte Produkte diese Tragödie verursacht haben«, wie es in der Klageschrift heißt. (AFP/jW)