Südkorea hofft auf frühes Treffen mit Kim

Seoul. Südkoreas Präsident Moon Jae In befürwortet Medienberichten zufolge eine weitere Zusammenkunft mit dem Staatschef Nordkoreas, Kim Jong Un, noch bevor US-Präsident Donald Trump Ende Juni Seoul besucht. Während eines Aufenthalts in Norwegen habe Moon auf einem Forum in Oslo seine Hoffnung auf ein viertes Gipfeltreffen mit Kim geäußert, berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap am Mittwoch. Angesichts der festgefahrenen Verhandlungen zwischen Washington und Pjöngjang rief Moon demnach auch zu einem »frühen Treffen zwischen Kim und Trump« auf. (dpa/jW)