Grütters zieht mit

Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) will einem Bericht der Berliner Morgenpost zufolge einen Gratisbesuch pro Monat in den Museen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Dazu gehören 15 Häuser, die dem Bund unterstellt sind, darunter die Museen auf der Museumsinsel oder der Hamburger Bahnhof. Hintergrund ist die Ankündigung von Kultursenator Klaus Lederer (Linke), die Berliner Landesmuseen einen Sonntag pro Monat ohne Eintritt zu öffnen. Grütters sagte der Zeitung (Sonntag), sollte das umgesetzt werden, zögen die Bundesmuseen »natürlich mit«. Auch im Deutschen Historischen Museum und im Jüdischen Museum soll nach dem Willen von Grütters künftig nur noch die Sonderausstellung Eintritt kosten. »Ich halte es für wichtig, dass der Staat gerade angesichts der Verwerfungen in der Gesellschaft ein attraktives Angebot macht, in dem sich die Menschen mit unserer Geschichte auseinandersetzen können.« (dpa/jW)