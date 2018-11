Jeder fünfte Beschäftigte mit Minijob

Berlin. Mehr als jeder fünfte abhängig Beschäftigte in der BRD arbeitet in einem sogenannten Minijob. Das geht nach einem Bericht der Rheinischen Post vom Samstag aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Fraktion Die Linke hervor. Der Anteil der Minijobber an allen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten betrug Ende März demnach gut 23 Prozent. Den Regierungsangaben zufolge gingen rund 7,6 Millionen der insgesamt knapp 32,7 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten einem steuerfreien Minijob nach. Das waren rund 35 Prozent mehr als vor 15 Jahren. (dpa/jW)