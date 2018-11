Merkel: Wirtschaft vor »Herausforderungen«

Berlin. Bundeskanzlerin Merkel sieht angesichts eher durchwachsener Konjunkturaussichten große Herausforderungen für die wirtschaftliche Entwicklung in der Bundesrepublik. Merkel sagte in ihrem am Samstag veröffentlichten wöchentlichen Videopodcast, Deutschland stehe derzeit zwar wirtschaftlich »recht gut« da: »Gleichzeitig wissen wir aber, dass sich das Umfeld global durchaus eintrübt und eine Menge Herausforderungen zu bewerkstelligen sind.« Am Mittwoch legt der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sein Jahresgutachten vor. (dpa/jW)