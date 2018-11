Hunderte Teilnehmer an »Aufstehen«-Demo

Leipzig. Am Sonnabend mittag haben sich zahlreiche Menschen in der Leipziger Innenstadt versammelt, um gegen Krieg, Faschismus und die Politik der Bundesregierung zu protestieren. Wie die Leipziger Volkszeitung (Onlineausgabe) am Samstag abend berichtete, hatte dazu die unter anderem von Sahra Wagenknecht (Die Linke) gegründete »Aufstehen«-Initiative aufgerufen. Das Motto lautete: »Aufstehen für Abrüsten statt Aufrüsten«. Laut Bericht habe die Polizei am Ende 500 Demonstranten gezählt. Die Leipziger »Aufstehen«-Gruppe teilte am späten Samstag abend mit, dass »zeitweise rund 1.000« Menschen an der Kundgebung teilgenommen hätten. (jW)