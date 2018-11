Bayern: Drei Minister für Freie Wähler

München. Die CSU gibt in der neuen bayerischen Staatsregierung drei Ministerien an die Freien Wähler ab. Als Ergebnis der Koalitionsverhandlungen der beiden Parteien gehen das Kultus-, das Umwelt- und das um den Bereich Landesentwicklung ergänzte Wirtschaftsministerium an die Freien Wähler. Das sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in einer Sitzung von CSU-Vorstand und -Landtagsfraktion am Sonntag in München, wie am Rande des Treffens aus Teilnehmerkreisen verlautete. Zudem bekommen die Freien Wähler, die am Nachmittag dem Koalitionsvertrag zustimmten, zwei Staatssekretärsposten. (dpa/jW)