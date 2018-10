Zahlreiche Tote nach Luftangriff im Jemen

Sanaa. Bei einem Luftangriff der von Saudi-Arabien geführten Kriegskoalition sind im Jemen nach Angaben der Ansarollah viele Zivilisten getötet worden. Bei der Bombardierung seien 21 Menschen ums Leben gekommen, berichtete das von der schiitischen Miliz kontrollierte Gesundheitsministerium am Donnerstag. Demnach wurde eine Menschenansammlung in dem Ort Bait Al-Fakih im Westen des Landes getroffen, der in der Nähe der strategisch wichtigen Hafenstadt Hudaida liegt.(dpa/jW)