DB-Tarifrunde: 7,5 Prozent mehr Lohn gefordert

Berlin. Für rund 160.000 Beschäftigte der Deutschen Bahn beginnen an diesem Donnerstag in Berlin Tarifverhandlungen. Den Auftakt macht die Eisenbahnergewerkschaft EVG. Am Freitag folgt die erste Verhandlungsrunde mit der Lokführergewerkschaft GDL. Beide Organisationen fordern 7,5 Prozent mehr Geld. Die EVG-Mitglieder sollen erneut zwischen einer »Lohnerhöhung«, einer »kürzeren Wochenarbeitszeit« oder zusätzlichen Urlaubstagen wählen können. Zudem solle die monatliche Vergütung für Azubis und Studierende um 150 Euro angehoben werden. Die GDL will u. a. die Ruhezeit zwischen zwei Arbeitsschichten strenger geregelt sehen. (dpa/jW)