Sozialdemokratische Sicherheit

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) will dem bisherigen Verständnis von sozialdemokratischer Innenpolitik mit einer eigenen Definition entgegentreten. Das zumindest hat er am Dienstag abend in Berlin deutlich gemacht. Der Berlin-Brandenburger Landesverband der Humanistischen Union hatte zur Diskussion mit dem Innensenator ins Haus der Demokratie und Menschenrechte geladen. Dort versammelte sich die interessierte Öffentlichkeit, um mit Geisel über die Frage »Bürgerrechte und Sicherheit – ein Widerspruch?« zu reden.

Geisel distanzierte sich von den seiner Ansicht nach gängigen Definitionen sozialdemokratischer Innenpolitik. Bisher sei darunter zweierlei verstanden worden: Entweder »wir machen alles nur halb so schlimm wie die Konservativen« und betreiben beispielsweise Abschiebungen »halb so entschlossen«. Oder aber man verfolge eine besonders harte Linie wie einst Otto Schily (SPD), von 1998 bis 2005 Bundesinnenminister, und schlage »noch viel heftiger drauf« als die Konservativen. Beides halte er für falsch, so Geisel, da man jeweils mit einem rechten Begriffsverständnis arbeite. Grundsätzlich wolle er als Innensenator »nicht nur auf Repression setzen, sondern Prävention in den Vordergrund rücken«.

Für die Humanistische Union (HU) nahm Rosemarie Will an der Diskussion teil. Die ehemalige Verfassungsrichterin des Landes Brandenburgs ist selbst Mitglied der SPD. Zu den von ihrem Parteikollegen Geisel angekündigten Gesetzesänderungen konnte sie keine Kritik anbieten, da die HU keine Kenntnisse über die Pläne des Senats habe. Daher erläuterte Will ihre wichtigsten Forderungen anhand des Koalitionsvertrags von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke. Einig waren sich Will und Geisel darin, dass das Land Berlin ein neues Versammlungsgesetz brauche. Er kündigte dazu ein »Versammlungsfreiheitsgesetz« an, schließlich sei Berlin die »Hauptstadt der Demonstrationen«. Darin soll unter anderem geregelt werden, dass ein Vermummungsverbot für Demonstrationsteilnehmer erst bei einer entsprechenden Ansage der Polizeikräfte gelte. Vermummung soll vor der Verfolgung durch den politischen Gegner schützen, Antifaschisten sollen sich also zum Selbstschutz unkenntlich machen dürfen. Die Grenze sei allerdings laut Geisel dann erreicht, wenn aus einer Menge heraus Straftaten verübt werden.

Die Besucher der Veranstaltung am Dienstag abend wollten von ihrem Innensenator unter anderem wissen, warum dieser die Repression ausweiten will, wo ihm doch nach eigenem Bekunden klar ist, dass die Polizei nur gesellschaftliche Symptome bekämpft. Ganz der Sicherheitspolitiker argumentierte Geisel daraufhin mit der Gefühlslage der Bevölkerung. Statistiken würden nicht helfen, »wenn die Menschen einen anderen Eindruck haben«, rechtfertigte sich Geisel. Die Polizei gelte es auch deshalb »handlungs- und zukunftsfähiger« zu machen, was sich im nächsten Haushaltsentwurf des Senats zeigen werde. Auch wolle der Innensenator die Staatsanwaltschaften »lieber mit Messerstechern als mit Schwarzfahrern beschäftigen«.

Seine Eingangsrede mochte ihn manchem Besucher sympathisch erscheinen lassen. Im Verlauf des Abends unterschied sich der SPD-Senator jedoch immer weniger von seinen Amtskollegen aus dem konservativ-reaktionären Lager. Die Aufrüstung und weitere Ermächtigung der Polizei bleibt sein Hauptanliegen. Über die Zusammenarbeit mit anderen Ressorts zur Lösung vieler Probleme dieser Stadt verlor Geisel deutlich weniger Worte. Die Forderung der HU, das Berliner Landesamt für Verfassungsschutz aufzulösen, wies er zurück. Er sei für eine stärkere Kontrolle des Inlandsgeheimdienstes. Zu diesem Zugeständnis wäre wohl ein Unionsmitglied im Zweifel auch fähig: Geheimdienst ja, aber selbstverständlich »demokratisch kontrolliert«.