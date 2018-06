Wiesn-Maß über elf Euro

Die Maß Bier auf dem Münchner Oktoberfest wird in diesem Jahr in manchen Zelten erstmals mehr als elf Euro kosten, wie die Stadt München am Mittwoch mitteilte. Zwischen 10,70 Euro und 11,50 Euro werden die Preise liegen, im Schnitt sind das 3,57 Prozent mehr als im Vorjahr. Hauptgrund ist nach Angaben des Wirtesprechers Peter Inselkammer die Anhebung der an die Stadt zu zahlenden Umsatzpacht um ganze 53 Prozent gegenüber dem Vorjahr. (dpa/jW)