BAMF: Falsche Zahlen im Umlauf

Bremen. In der Debatte um 1.200 angeblich rechtswidrige Asylentscheidungen der Bremer Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) sind falsche Behauptungen aufgestellt worden. Dabei gehe es um Aussagen im internen Revisionsbericht etwa zur Zahl ausgestellter Bescheide, berichtete die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag abend unter Verweis auf NDR und Radio Bremen. Demnach seien in 975 Fällen zwar formale Fehler gefunden worden, die Richtigkeit der Entscheidungen selbst werde aber nicht angezweifelt. Dies habe das BAMF gegenüber den Sendern erklärt, hieß es. (AFP/jW)