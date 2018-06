Theater in Cottbus

Die Beschwerden über den Führungsstil am Staatstheater Cottbus beschäftigen nun auch die Justiz. Am Arbeitsgericht der Stadt wird am 2. Juli eine Kündigungsschutzklage des Generalmusikdirektors Evan Alexis Christ verhandelt, der nach öffentlich gewordenen Vorwürfen aus dem Ensemble beurlaubt worden war. Brandenburgs einziges Staatstheater steht vor einem Personalumbau. Der Chef der für das Theater zuständigen Kulturstiftung, Martin Roeder, hatte im Zuge der Querelen eine fristlose Kündigung erhalten, Intendant Martin Schüler wird nach der laufenden Spielzeit aufhören. (dpa/jW)